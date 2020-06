உலக செய்திகள்

மும்பை தாக்குதல் குற்றவாளி டேவிட் ஹெட்லியை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க முடியாது-அமெரிக்க கோர்ட்டில் அரசு வக்கீல் தகவல் + "||" + Mumbai Terror Attack: Lawyer Says US Can Extradite Tahawwur Rana, Not David Headley. Here's Why

மும்பை தாக்குதல் குற்றவாளி டேவிட் ஹெட்லியை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க முடியாது-அமெரிக்க கோர்ட்டில் அரசு வக்கீல் தகவல்