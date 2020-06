உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு: 14 பாதுகாப்பான நாடுகளிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகளை அனுமதிக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் திட்டம் + "||" + Coronavirus: EU to allow in visitors from 14 'safe' countries

கொரோனா பாதிப்பு: 14 பாதுகாப்பான நாடுகளிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகளை அனுமதிக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம் திட்டம்