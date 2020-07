உலக செய்திகள்

அணு ஆயுத விவகாரம் : அமெரிக்காவுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் திட்டம் இல்லை - வடகொரியா + "||" + North Korea Says it Has No Immediate Plans to Resume Nuclear Negotiations with US

