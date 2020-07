உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் அமெரிக்க தூதரகத்தை குறிவைத்து ராக்கெட் வீச்சு வான்பாதுகாப்பு படையால் இடைமறித்து அழிக்கப்பட்டது + "||" + Rocket fired toward US Embassy in Iraq injures child

