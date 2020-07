உலக செய்திகள்

உலக சுகாதார அமைப்பில் இருந்து அமெரிக்கா விலகுவது ஜூலை 6, 2021 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்:\- ஐ.நா. + "||" + US withdrawal from WHO will come into effect from July 6, 2021: UN

