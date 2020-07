உலக செய்திகள்

உலக சுகாதார அமைப்பில் இருந்து வெளியேறும் நடவடிக்கையை தொடங்கியது அமெரிக்கா + "||" + The US has begun the exodus from the World Health Organization

