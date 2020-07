உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் எந்த ஓட்டலில் சாப்பிட்டாலும் 50 சதவீத தள்ளுப்படி - இங்கிலாந்து அரசு அதிரடி + "||" + Chancellor unveiled an Eat Out To Help Out programme for Britons to enjoy 50 per cent discount at restaurants

இங்கிலாந்தில் எந்த ஓட்டலில் சாப்பிட்டாலும் 50 சதவீத தள்ளுப்படி - இங்கிலாந்து அரசு அதிரடி