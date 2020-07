உலக செய்திகள்

கிழக்கு லடாக் எல்லையில் இருந்து வெளியேற இரு நாட்டு வீரர்களும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர் - சீனா தகவல் + "||" + Both countries have taken effective steps to leave the eastern Ladakh border - China reported

கிழக்கு லடாக் எல்லையில் இருந்து வெளியேற இரு நாட்டு வீரர்களும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர் - சீனா தகவல்