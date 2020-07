உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் உச்சம்: ஒரே நாளில் 60, 500 பேருக்கு தொற்று + "||" + U.S. sets one-day record with more than 60,500 COVID-19 cases

