உலக செய்திகள்

ஹாங்காங்கில் கொரோனா பரவல் காரணமாக பள்ளிகள் மீண்டும் மூடப்படுவதாக அறிவிப்பு + "||" + Announcement in Hong Kong that schools will be closed again due to corona spread

