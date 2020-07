உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் புதிய உச்சம்: ஒரே நாளில் 63 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா + "||" + New peak in the United States: Corona for 63,000 people in a single day

