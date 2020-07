உலக செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தோற்றம்: உலக சுகாதார அமைப்பு விசாரணைக்கு அமெரிக்கா வரவேற்பு + "||" + US welcomes WHO inquiry into virus origins in China

