உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 228,102 ஆக உச்சம் தொட்டுள்ளது + "||" + WHO reports record daily increase in global coronavirus cases, up over 228,000

