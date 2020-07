உலக செய்திகள்

சீனா-இந்தியா மோதல் அதிகரித்தால் டிரம்ப் இந்தியாவை ஆதரிப்பார் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை- அமெரிக்கா முன்னாள் ஆலோசகர் + "||" + Trump may not back India against China in case of conflict, says former US NSA John Bolton

