உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் துருக்கி ராணுவ தாக்குதலில் குர்து போராளிகள் 8 பேர் பலி + "||" + Eight Kurdish militants killed in Turkish military offensive in Iraq

ஈராக்கில் துருக்கி ராணுவ தாக்குதலில் குர்து போராளிகள் 8 பேர் பலி