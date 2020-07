உலக செய்திகள்

துபாயில் உள்ள பெரும்பாலான அரசு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா தொற்று இல்லை + "||" + There is no coronal infection in government and private hospitals

துபாயில் உள்ள பெரும்பாலான அரசு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா தொற்று இல்லை