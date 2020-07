உலக செய்திகள்

அமெரிக்க கடற்படையில் போர் விமானத்தை இயக்கும் முதல் கருப்பின பெண் விமானி + "||" + Officer Becomes U.S. Navy's First Black Female Tactical Jet Pilot

அமெரிக்க கடற்படையில் போர் விமானத்தை இயக்கும் முதல் கருப்பின பெண் விமானி