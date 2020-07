உலக செய்திகள்

கொரோனா வெறும் பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்;முககவசம் அணிய மறுத்தவர் கொரோனாவால் பலி + "||" + Man, 37, dies of COVID after labelling it 'hype' on social media

கொரோனா வெறும் பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்;முககவசம் அணிய மறுத்தவர் கொரோனாவால் பலி