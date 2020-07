உலக செய்திகள்

மனிதர்களின் வியர்வையை வைத்து கொரோனா நோயாளிகளை கண்டறியும் மோப்ப நாய்கள் + "||" + Keep the sweat of men Diagnosing corona patients Sniffer dogs

மனிதர்களின் வியர்வையை வைத்து கொரோனா நோயாளிகளை கண்டறியும் மோப்ப நாய்கள்