உலக செய்திகள்

அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டு இங்கிலாந்திற்கு தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்படும் ரஷ்யா எச்சரிக்கை + "||" + Layered charge Appropriate retaliation will be given to the UK Russia warns

அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டு இங்கிலாந்திற்கு தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்படும் ரஷ்யா எச்சரிக்கை