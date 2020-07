உலக செய்திகள்

இந்தியா - சீனா மக்களிடையே அமைதி காக்க முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய விரும்புகிறேன்- டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + Love People Of India, China. Want To Do Everything To Keep Peace Donald Trump

