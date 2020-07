உலக செய்திகள்

சீனாவின் சவாலுக்கு உலகம் பதிலடி தரும் நேரம் வந்துவிட்டது - அமெரிக்கா சொல்கிறது + "||" + The time has come for the world to respond to China's challenge America says

சீனாவின் சவாலுக்கு உலகம் பதிலடி தரும் நேரம் வந்துவிட்டது - அமெரிக்கா சொல்கிறது