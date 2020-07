உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பால் முகக்கவசம் அணிவது அமெரிக்காவில் அரசியலாக்கப்பட்டு உள்ளது + "||" + Coronavirus: Donald Trump vows not to order Americans to wear masks

கொரோனா பாதிப்பால் முகக்கவசம் அணிவது அமெரிக்காவில் அரசியலாக்கப்பட்டு உள்ளது