உலக செய்திகள்

இரு கால்களை இழந்தவர்: ஜிம்னாஸ்டிக்கில் பல சாதனைகளை புரியும் 8 வயது சிறுமி! + "||" + 8-year-old born without legs competes as a gymnast - her training videos are inspirational

இரு கால்களை இழந்தவர்: ஜிம்னாஸ்டிக்கில் பல சாதனைகளை புரியும் 8 வயது சிறுமி!