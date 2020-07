உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை மீட்க ரூ.64 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடுஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு ஒப்புதல் + "||" + Stimulus package breaks new ground in European unity, 27 nations to share financial burden

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை மீட்க ரூ.64 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடுஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு ஒப்புதல்