உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுக்கு பதிலடி உகான் அமெரிக்க தூதரகத்தை மூட உத்தரவிட சீனா பரிசீலனை + "||" + China reconsiders ordering US to close US embassy in retaliation to US

அமெரிக்காவுக்கு பதிலடி உகான் அமெரிக்க தூதரகத்தை மூட உத்தரவிட சீனா பரிசீலனை