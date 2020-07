உலக செய்திகள்

பெற்றோரை கொலை செய்த பயங்கரவாதிகளை சுட்டுக்கொன்ற சிறுமிக்கு பாராட்டு + "||" + Afghanistan: Girl Shoots Dead Two Taliban Militants Who Killed Her Parents

பெற்றோரை கொலை செய்த பயங்கரவாதிகளை சுட்டுக்கொன்ற சிறுமிக்கு பாராட்டு