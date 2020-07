உலக செய்திகள்

மரண தண்டனை உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய குல்பூஷண் ஜாதவுக்கு அரசு வக்கீலை நியமிக்க பாகிஸ்தான் அரசு மனு + "||" + Pakistan files petition in court for appointment of legal counsel for Kulbhushan Jadhav: Report

மரண தண்டனை உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய குல்பூஷண் ஜாதவுக்கு அரசு வக்கீலை நியமிக்க பாகிஸ்தான் அரசு மனு