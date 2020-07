உலக செய்திகள்

ஐ.நா. வரலாற்றில் முதல் முறையாக உலக தலைவர்களின் நேரடி பங்கேற்பு இல்லாமல் நடைபெறும் பொதுசபை கூட்டம் + "||" + For first time in 75 years, world leaders won't travel to NY for UNGA; session now virtual

