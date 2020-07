உலக செய்திகள்

உலகளவில் 90 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டனர்; உயிரிழந்தோர் 6.40 லட்சமாக உயர்வு + "||" + More than 90 million people worldwide have recovered from the corona; The death toll has risen to 6.40 lakh

