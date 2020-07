உலக செய்திகள்

கேரளா, கர்நாடகாவில் கணிசமான எண்ணிக்கையில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் உள்ளனர்: ஐ.நா. அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + In Kerala and Karnataka, a significant number of IS Terrorists are: UN Shocking information in the report

கேரளா, கர்நாடகாவில் கணிசமான எண்ணிக்கையில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் உள்ளனர்: ஐ.நா. அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்