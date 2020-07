உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் கார் வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 17 பேர் பலி + "||" + Afghanistan: At least 17 killed in Eid car blast

ஆப்கானிஸ்தானில் கார் வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 17 பேர் பலி