உலக செய்திகள்

ஐந்து மாதங்களாக பள்ளிக்கூடங்கள் மூடல் கர்ப்பமான 7 ஆயிரம் மாணவிகள் + "||" + Over 7000 Malawian teens – as young as 10 and 14 – pregnant since COVID-19 school closure

ஐந்து மாதங்களாக பள்ளிக்கூடங்கள் மூடல் கர்ப்பமான 7 ஆயிரம் மாணவிகள்