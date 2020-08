உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசுக்கு பின் சீனா மீதான அமெரிக்காவின் அணுகுமுறை பெரிதும் மாறிவிட்டது - டிரம்ப் சொல்கிறார் + "||" + After the corona virus America's attitude towards China has changed greatly Trump says

கொரோனா வைரசுக்கு பின் சீனா மீதான அமெரிக்காவின் அணுகுமுறை பெரிதும் மாறிவிட்டது - டிரம்ப் சொல்கிறார்