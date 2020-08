உலக செய்திகள்

கொரோனா பேரிடருக்கு மத்தியில் அமெரிக்க மாகாணங்களை புரட்டி போட்ட புயல் - 6 பேர் பலி + "||" + In the midst of the corona disaster The storm had overturned the US states 6 killed

கொரோனா பேரிடருக்கு மத்தியில் அமெரிக்க மாகாணங்களை புரட்டி போட்ட புயல் - 6 பேர் பலி