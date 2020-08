உலக செய்திகள்

கொரோனாவை தொடர்ந்து சீனாவில் பரவும் புதிய தொற்று நோய் 7 பேர் பலி ; 60 பேர் பாதிப்பு + "||" + New Virus Alert: 7 Dead, 60 Infected in China, Tick Bite is Transmission Route

கொரோனாவை தொடர்ந்து சீனாவில் பரவும் புதிய தொற்று நோய் 7 பேர் பலி ; 60 பேர் பாதிப்பு