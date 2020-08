உலக செய்திகள்

அமெரிக்கர்களுக்கு சர்வதேச பயண கட்டுப்பாடு தளர்வு; சீனா - இந்தியாவுக்கு தடை நீட்டிப்பு + "||" + US relaxes travel advisory, but India still on no-go list

அமெரிக்கர்களுக்கு சர்வதேச பயண கட்டுப்பாடு தளர்வு; சீனா - இந்தியாவுக்கு தடை நீட்டிப்பு