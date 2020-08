உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் 1 லட்சத்தை கடந்தது, கொரோனா பலி: சிவப்பு நிற பலூன்களை பறக்க விட்டு அஞ்சலி + "||" + Over 1 million in Brazil, Corona kills: Tribute to flying red balloons

பிரேசிலில் 1 லட்சத்தை கடந்தது, கொரோனா பலி: சிவப்பு நிற பலூன்களை பறக்க விட்டு அஞ்சலி