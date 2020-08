உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி முதல் தொகுதி 2 வாரங்களில் வெளியீடு: ரஷிய மந்திரி தகவல் + "||" + Release of the first batch of corona vaccine in 2 weeks: Russian Minister of Information

கொரோனா தடுப்பூசி முதல் தொகுதி 2 வாரங்களில் வெளியீடு: ரஷிய மந்திரி தகவல்