உலக செய்திகள்

பெலாரஸ் போராட்டம் குறித்து ஐ.நா. விசாரிக்க வேண்டும் - சர்வதேச மனித உரிமைகள் அமைப்பு கோரிக்கை + "||" + UN Security Council calls for immediate end to hostilities in Belarus To be investigated - International Human Rights Organization request

பெலாரஸ் போராட்டம் குறித்து ஐ.நா. விசாரிக்க வேண்டும் - சர்வதேச மனித உரிமைகள் அமைப்பு கோரிக்கை