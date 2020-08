உலக செய்திகள்

தனது வாழ்வில் அம்மாவின் பங்களிப்பு அதிகம் என நெகிழ்ச்சி - முதல் உரையில் தாயை நினைவு கூர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் + "||" + Flexibility as Mother's Contribution to Her Life - Kamala Harris Remembers Mother in First Speech

தனது வாழ்வில் அம்மாவின் பங்களிப்பு அதிகம் என நெகிழ்ச்சி - முதல் உரையில் தாயை நினைவு கூர்ந்த கமலா ஹாரிஸ்