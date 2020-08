ஜோ பிடன் அதிபரானால் அமெரிக்கா பாதுகாப்பாக இருக்காது - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்

உலக செய்திகள்

ஜோ பிடன் அதிபரானால் அமெரிக்கா பாதுகாப்பாக இருக்காது - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் + "||" + US will collapse if Joe Biden is elected president, says Donald Trump

ஜோ பிடன் அதிபரானால் அமெரிக்கா பாதுகாப்பாக இருக்காது - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்