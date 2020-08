உலக செய்திகள்

தூதரக ஒப்பந்தம் கையெழுத்து எதிரொலி: இஸ்ரேல்-ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே தொலைபேசி சேவை தொடக்கம் + "||" + Echo of the signing of the diplomatic agreement: the launch of the telephone service between Israel and the United Arab Emirates

தூதரக ஒப்பந்தம் கையெழுத்து எதிரொலி: இஸ்ரேல்-ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே தொலைபேசி சேவை தொடக்கம்