உலக செய்திகள்

“நான் அமெரிக்க ஜனாதிபதியானால் எல்லை பிரச்சினையில் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக இருப்பேன்” - ஜோ பைடன் + "||" + "If I were President of the United States, I would support India on the border issue." - Says Joe Biden

“நான் அமெரிக்க ஜனாதிபதியானால் எல்லை பிரச்சினையில் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக இருப்பேன்” - ஜோ பைடன்