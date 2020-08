உலக செய்திகள்

டொனால்ட் டிரம்ப் நம் நாட்டுக்கு மோசமான ஜனாதிபதி: மைக்கேல் ஒபாமா + "||" + Donald Trump is the wrong president for our country: Michelle Obama

டொனால்ட் டிரம்ப் நம் நாட்டுக்கு மோசமான ஜனாதிபதி: மைக்கேல் ஒபாமா