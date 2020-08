உலக செய்திகள்

மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி சவுதி இளவரசர் பாகிஸ்தான் ராணுவத் தலைவர் ஜெனரலை சந்திக்க மறுப்பு + "||" + In Gen Bajwa’s Saudi trip, an apology, snub and then a new proposal

மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி சவுதி இளவரசர் பாகிஸ்தான் ராணுவத் தலைவர் ஜெனரலை சந்திக்க மறுப்பு