உலக செய்திகள்

மாலி நாட்டில் ஆட்சியை கைப்பற்றியது ராணுவம் - அதிபர் ராஜினாமா; நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டது + "||" + The military seized power in Mali - Chancellor resigns; Parliament was dissolved

மாலி நாட்டில் ஆட்சியை கைப்பற்றியது ராணுவம் - அதிபர் ராஜினாமா; நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டது