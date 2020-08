உலக செய்திகள்

சிறப்பாக செயல்படும் ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்ய வேண்டும். மக்கள் தவறு செய்துவிடக்கூடாது- கமலா ஹாரிஸ் + "||" + 'Oh, how I wish my mother was here': Kamala Harris remembers Indian-born mother

சிறப்பாக செயல்படும் ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்ய வேண்டும். மக்கள் தவறு செய்துவிடக்கூடாது- கமலா ஹாரிஸ்