உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக பிரசாரத்தில் ஈடுபடும் மேகன் மெர்க்கல் + "||" + Megan Merkel campaigning for the US presidential election

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக பிரசாரத்தில் ஈடுபடும் மேகன் மெர்க்கல்