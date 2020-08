உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுடனான பதற்றத்திற்கு மத்தியில் 2 புதிய ஏவுகணைகளை அறிமுகப்படுத்திய ஈரான் + "||" + Iran launches 2 new missiles amid tensions with US

அமெரிக்காவுடனான பதற்றத்திற்கு மத்தியில் 2 புதிய ஏவுகணைகளை அறிமுகப்படுத்திய ஈரான்